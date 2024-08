Sinner trionfa a Cincinnati “Obiettivo Us Open”

ROMA (ITALPRESS) – Inarrestabile Jannik Sinner. Il 23enne fuoriclasse di San Candido fa valere il suo status di numero uno del ranking mondiale e del tabellone e si aggiudica nella notte italiana il “Cincinnati Open”, settimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari, andato in scena al Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio (combined con un Wta 1000). Nulla o quasi ha potuto il ‘padrone di casà Frances Tiafoe: lo statunitense, numero 20 del mondo, lotta nel primo parziale ma poi è costretto alla resa in due set, messo al tappeto dalla ‘furià dell’altoatesino con il punteggio di 7-6(4) 6-2 dopo un’ora e 36 minuti di gioco. Per Sinner si tratta così del quinto titolo stagionale, in un 2024 che gli ha portato in dote il trionfo all’Australian Open e la semifinale al Roland Garros con complessivi 48 match vinti. Non solo: l’azzurro blinda la leadership della classifica Atp e sarà al via dell’Us Open, l’ultimo Slam stagionale, da super favorito. “Sono felice, è stata una settimana dura – le parole del campione altoatesino dopo la vittoria nell’Ohio, la sua terza in un Masters 1000 – Questa partita è stata mentalmente difficile. entrambi venivamo da semifinali lunghe, con tanta tensione. Sono felice della mia prestazione, di come ho gestito la partita e tutta la settimana”. A Cincinnati Sinner è diventato il vincitore più giovane nella storia del torneo dai tempi di Andy Murray nel 2008: “Ho avuto tanti alti e bassi questa settimana, ora è importante recuperare ed essere pronto per New York, per lo US Open – conclude – E’ il nostro obiettivo principale per questa parte di stagione in Nord America, spero di poter mostrare del bel tennis a Flushing Meadows”.

