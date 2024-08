Sinner a Toscani su malattia: “Felice di dar sollievo alle tue giornate” – Video

(Adnkronos) – Il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner ha ringraziato Oliviero Toscani in un video, dopo che il celebre fotografo ha raccontato di avere una "malattia incurabile" e di provare sollievo quando vede lo vede giocare in televisione. "Sono molto onorato di far parte della tua giornata – ha detto il campione altoatesino nel filmato condiviso sui social -. Ho sentito che sei interista e su questo non siamo tanto d'accordo. Chissà se un giorno ci vediamo un derby insieme: Milan-Inter. Ti mando un grandissimo abbraccio e stammi bene". Un invito, quello del derby, a cui è arrivata subito risposta, sempre via social. "So che il mio male è incurabile" ha annunciato Oliviero Toscani nei giorni scorsi raccontando la sua malattia in una lunga intervista al Corriere della Sera. E' successo "un po' prima di un anno fa. Alla fine di giugno mi sono svegliato con le gambe gonfie, ero in Val d'Orcia. Ho cominciato a fare fatica a camminare". "Ho perso 40 chili in un anno. Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all'improvviso ne avevo 80". A diagnosticare la malattia, l'amiloidosi, è stato un medico di Pisa, Michele Emdin: "In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c’è cura". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)