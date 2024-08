Sette chili di droga in casa, un arresto a Palermo

I carabinieri della stazione Palermo centro hanno arrestato un uomo di 55 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante alcuni controlli con il contributo del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e il fiuto del cane Ron, i militari hanno notato uno strano andirivieni da un vicolo nel quartiere Noce in un appartamento al primo piano di una palazzina. Perquisendo l’abitazione i carabinieri hanno trovato quasi 7,5 kg tra hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare in carcere in attesa del processo. (ANSA).