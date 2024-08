Incidente in moto, 19enne siciliana muore in vacanza A Rodi, mezzo si è scontrato con un bus. Il dolore degli amici

Si è trasformata in tragedia la vacanza a Rodi per un gruppo di ragazzi che aveva raggiunto l’isola dell’Egeo appena due giorni fa per godersi il mare e immergersi nella cultura della Grecia. Durante una escursione in moto, una ragazza della comitiva, Nicole Lorefice di 19 anni originaria di Vittoria in provincia di Ragusa, è morta per le gravi lesioni riportate in un incidente stradale. Ferito il fidanzato, ricoverato con diversi traumi e fratture. Secondo le prime ricostruzioni la moto si sarebbe scontrata contro un pullman, la polizia greca sta svolgendo le indagini per accertare la dinamica. Nell’incidente Nicole ha riportato gravissime lesioni e una emorragia celebrale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico che purtroppo si è rilevato vano. Ad avvisare le famiglie sono stati gli amici che viaggiavano con la coppia. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale, la magistratura ha disposto l’autopsia. I familiari dei ragazzi sono già partiti per Rodi. Non si sa ancora quando si potrà ottenere il rimpatrio della salma e ne quando potranno essere svolti i funerali. Nicole faceva l’estetista. Dopo la scuola media aveva frequentato un corso professionale e già da tempo lavorava in un centro. Dolore e commozione tra gli amici e i conoscenti della ragazza.

“Ho questo ricordo con la dolce Nicole Lorefice”, scrive Federica pubblicando sui social una foto di cinque ragazze sorridenti, tra cui Nicole, mentre mostrano il diploma di estetista. “Non esistono parole, inconcepibile. Riposa in pace piccolo angioletto”, aggiunge la donna. Gianna scrive di essere “sconvolta, notizie che mai si dovrebbero apprendere; mi metto nei panni dei tuoi genitori e solo a provare ad immaginare mi sanguina il cuore, non è accettabile la morte mai, soprattutto quella di una giovane vita, non lo sarà mai per i poveri genitori sopravvivere a tutto ciò. Nicole, ho avuto la fortuna di conoscerti apprezzando la tua immensa dolcezza, mi dispiace davvero tanto tanto”. Kristel ricorda “i sabati trascorsi insieme al catechismo, le volte in cui venivi a mangiare a casa mia, a ridere e scherzare e adesso questa terribile tragedia: non ci sono parole riposa in pace piccolo angelo”. Aggiunge Corinne: “Non ci sono parole, non abbiamo passato molto tempo insieme, non siamo stati tante volte insieme ma da quella volta da bambine io tu e Miscel da quella piccola amicizia tu una ragazza solare amichevole dolce e amorevole ti ricorderemo tutti con quel magnifico sorriso; ci manchi a tutti principessa fai sorridere anche gli angeli e dai tanta forza alla tua famiglia”. (ANSA).