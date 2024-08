Emergenza rifiuti a Palermo, interventi Rap contro l’illegalità diffusa

PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo le maestranze della Rap stanno continuando le attività di rimozione ingombranti nel quartiere San Filippo Neri. Lo rende noto la Società di gestione dei rifiuti e igiene ambientale.

Da questa mattina, fanno sapere dalla Rap, “si sta intervenendo in via Pensabene dove le maestranze hanno già effettuato tre viaggi verso la piattaforma di Carini che si occupa di smaltire i rifiuti ingombranti. Un’altra via coinvolta in queste ore da interventi mirati è anche la via Primo Carnera. Le attività sono state rallentate per alcune ore dopo che le maestranze allertate dal responsabile di area della RAP durante i suoi sopralluoghi ha richiamato le squadre per ritornare in via Rocky Marciano dove ignoti, a poche ore dall’intervento di ieri, avevano illegalmente buttato nuovamente altri ingombranti, tra cui una specchiera, tre frigo e dei materassi. Si aspetta ora il passaggio del compattatore per rimuovere i diversi sacchetti sparsi in prossimità dei cassonetti. Un’altra squadra è nuovamente intervenuta questa mattina in viale dell’Olimpo e in via Giuseppe Lanza di Scalea perchè a solo 24 ore dall’ultimo intervento, sempre questa notte, ignoti hanno ritenuto bene di sporcarle nuovamente. L’intervento di questa mattina ha visto in campo una pala meccanica, un compattatore e sono stati riempiti 5 lambri a vasca. Rimosse circa 5 tonnellate di rifiuti. Inoltre, l’azienda su via Lanza di Scalea, aveva provveduto anche ad effettuare lo spazzamento meccanizzato ma nonostante gli sforzi tutto è stato vanificato”.

“Sempre sul fronte delle discariche – sottolineano dalla Rap -, sono in corso da questa mattina anche degli interventi a Borgonuovo. Le zone interessate da interventi mirati sono via Comiso, via Alia ( completare), largo Castronovo, Largo Collesano, via Mozia, Largo Bagheria, Largo Augusta, via Acireale. Rimossi dalle maestranze Rap anche diversi ingombranti illecitamente abbandonati in via Uditore, via Pietratagliata, Corso Calatafimi, in diversi punti. Abbandonati senza motivazione alcuna, a sfregio del decoro, nonostante siano a disposizione dell’utenza cittadina ben 7 Centri Comunali di Raccolta e un servizio gratuito a domicilio”.

