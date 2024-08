Cittadinanza, botta e risposta Lega-Forza Italia

ROMA (ITALPRESS) – Si riaccende il dibattito su cittadinanza e Ius Soli, e nella maggioranza si apre una polemica tra Lega e Forza Italia. “La legge sulla cittadinanza va benissimo così, e i numeri di concessioni (Italia prima in Europa con oltre 230 mila cittadinanze rilasciate, davanti a Spagna e Germania) lo dimostrano. Non c’è nessun bisogno di Ius Soli o scorciatoie”, scrive il Carroccio in un post su Facebook, accompagnato da una grafica con un fotomontaggio di Antonio Tajani ed Elly Schlein e il titolo “Il Pd rilancia lo Ius Soli. Fi apre un varco a destra”.

“Siamo rimasti un pò male per questo post. Noi sulla cittadinanza abbiamo una nostra impostazione, questo argomento non è nel programma di governo, ognuno ha le sue idee e vanno rispettate tutte. Per stile noi non attacchiamo mai gli alleati, abbiamo ben presente che il nostro avversario è la sinistra”, è il commento di Raffaele Nevi, deputato e portavoce di Forza Italia, contattato telefonicamente dall’Italpress.

Il post “penso che sia controproducente per chi lo fa e per tutta la coalizione”, sottolinea Nevi, che sulla cittadinanza ribadisce: “Siamo coerenti rispetto a una posizione che espresse Silvio Berlusconi tanto tempo fa e che riteniamo ancora valida: saremmo favorevoli a uno Ius Scholae che preveda il diritto alla cittadinanza dopo un percorso scolastico di almeno dieci anni”.

“Il tema non è oggetto dell’accordo di Governo, siamo rispettosi delle posizioni di tutti e pretendiamo lo stesso rispetto”, prosegue il portavoce di Forza Italia, che aggiunge: “Non apriamo nessun varco a destra. Anzi, abbiamo aperto un varco nei confronti di molti moderati che stanno guardando a Forza Italia con grande interesse, perchè il centrosinistra si sta spostando sempre più a sinistra. Diamo un contributo importante anche alla crescita della coalizione di centrodestra”.

