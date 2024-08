Caldo avanza, oggi 8 città con bollino rosso: massima allerta anche a Roma

(Adnkronos) – Il caldo afoso non molla. Nonostante diverse zone dell'Italia siano state colpite dal maltempo, prosegue anche oggi, venerdì 30 agosto, l'ondata di calore su gran parte della Penisola. E nel bollettino del ministero della Salute aumenta il bollino rosso. Oggi saranno 8 le città con il livello massimo di allerta per gli effetti del caldo sulla salute: Bari, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma e Trieste. Bollino arancione a Bologna, Bolzano, Rieti e Verona. Per il resto tutti gialli ad eccezione di Cagliari verde. La burrasca di fine estate si allontana, dicono i meteorologi. Gli aggiornamenti per la prossima settimana hanno cambiato uno scenario che fino a pochi giorni fa propendeva per l'arrivo di un vortice ciclonico che avrebbe provocato una ferita profonda nell'alta pressione e, di conseguenza, un cambio stagionale, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Secondo gli ultimi aggiornamenti, invece, la traiettoria del ciclone sembrerebbe seguire una direzione più occidentale (tendenza Centro Europeo), andando ad impattare con tutta la sua forza sulle Isole Britanniche. Per questo motivo, da noi, anche la prima parte della prossima settimana sarà all'insegna del caldo e del sole su buona parte dei settori, salvo per locali temporali sulle zone montuose. Solo col passare dei giorni la tempesta scenderà di latitudine, puntando anche il bacino del Mediterraneo non prima del 7/8 Settembre: ecco quindi che solo al termine della prima decade del prossimo mese la burrasca di fine stagione potrebbe poi raggiungere il nostro Paese – spiegano i meteorologi – Se ciò dovesse essere confermato non sono da escludere, in quel frangente, degli eventi meteo estremi. Infatti, a causa dello scontro tra masse d'aria completamente diverse (caldo ed umido preesistente portato dall'anticiclone africano Caronte), sussistono le potenzialità per temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e nubifragi. Il modello americano GFS non è completamente concorde con quello europeo e anticipa di qualche giorno (a Mercoledì 4 Settembre) l'arrivo della perturbazione sull'Italia, prefigurando un'ondata di maltempo piuttosto intensa, a partire dal Centro-Nord. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)