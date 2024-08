Biden alla convention Dem “Kamala Harris sarà una grande presidente”

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è salito commosso sul palco della Convention Dem, a Chicago, accolto dal coro “thank you Joe!” e da una lunga standing ovation.

“Siete pronti a eleggere Kamala Harris e Tim Walz?”, ha chiesto ai presenti entusiasti. “Scegliere Kamala come vice è stata la migliore decisione della mia carriera. E’ tosta, preparata ed ha integrità”, ha sottolineato.

Biden, che ha passato il testimone alla sua vicepresidente, Kamala Harris, ha ribadito la necessità di “salvare la democrazia” alle prossime elezioni di novembre.

Il Presidente Usa ha iniziato il suo discorso alla Convention democratica ricordando l’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, pochi giorni prima del suo giuramento come presidente: “Sono qui davanti a voi in questa notte di agosto per dirvi che la democrazia ha prevalso. La democrazia ha funzionato. E ora la democrazia deve essere preservata”. Si tratta, ha aggiunto, di “una battaglia per l’anima stessa dell’America”. Poi, ha ricordato di essersi impegnato “a far andare avanti l’America, non a farla tornare indietro, a oppormi all’odio e alla violenza in tutte le sue forme, a essere una nazione in cui non solo viviamo ma prosperiamo nella diversità, senza demonizzare nessuno, senza lasciare indietro nessuno e diventando una nazione che professiamo di essere”.

Biden ha indicato Kamala Harris cone un “presidente che i nostri figli potranno ammirare. Sarà un presidente rispettato dai leader mondiali, perchè lo è già. Sarà un presidente di cui possiamo essere tutti orgogliosi e sarà un presidente storico che metterà il suo marchio sul futuro dell’America”. “Prometto che sarò il miglior volontario che la campagna di Harris e Walz abbia mai visto. Ho dato il mio meglio per l’America”, che “deve continuare a essere un luogo di possibilità, non solo per pochi, ma per tutti”, ha sottolineato.

– foto Ipa –

(ITALPRESS).