Aeroporto Palermo, nella settimana del Ferragosto +13% passeggeri

PALERMO (ITALPRESS) – Ferragosto da record all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo i dati diffusi dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, dal 14 al 18 agosto la torre di controllo ha dato il via libera a decolli e atterraggi di ben 1.144 voli – l’11,18% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (1.029) – di cui 431 voli internazionali (+23,85% rispetto al 2023 con 348 voli).

I viaggiatori sono stati 175.411, +13,20% rispetto al 2023 (154.956), di cui 68.243 hanno viaggiato sui voli internazionali (+24,48% rispetto al 2023 con 54.821 passeggeri).

Ad agosto, dalle due piste del Falcone Borsellino si registrano punte di 220/240 al giorno, con circa 35 mila/37 mila passeggeri al giorno che transitano dal Terminal. La media passeggeri/volo è di 156.

Nella settimana tra il 16 e il 22 agosto ci saranno 1.586 voli.

L’operatività programmata è stata garantita agevolmente nonostante i tanti voli deviati su Palermo per via dell’emergenza Etna. Infine, le stime di traffico indicano che ad agosto potrebbe essere superato per la seconda volta il tetto di un milione di passeggeri in un solo mese, come è già successo lo scorso luglio.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).