Siracusa. Incendiarono auto tra Rosolini e Ispica, 2 arresti

I carabinieri della stazione di Rosolini (Siracusa) hanno arrestato un 25enne e un 33enne, accusati, in concorso, di incendio e di danneggiamento seguito da incendio di auto. I fatti risalgono al periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024 quando, tra Rosolini e Ispica (Ragusa), diverse vetture sono state incendiate e, in alcuni casi, le fiamme hanno danneggiato anche le vicine abitazioni, mettendo in pericolo i residenti. Grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree colpite dai roghi, i militari sono risaliti ai due uomini. Per entrambi sono scattate le manette e sono stati posti ai domiciliari con braccialetto elettronico.