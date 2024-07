Sicilia. Bimba di 5 anni vaga di notte in strada, denunciati i genitori

Una bimba di 5 anni scappa da casa e si aggira in piena notte da sola per le strade alla periferia di Licata. Due donne se ne accorgono, la soccorrono e la portano in commissariato con la loro auto. La polizia, conclusi gli accertamenti e soccorsa la bimba che sta bene, denuncia i genitori “per abbandono di minori”. I genitori, nel frattempo, dopo essersi accorti che la loro figlia aveva eluso la sorveglianza per fuggire, erano usciti per cercarla.