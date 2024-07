Sabotaggio a Bellolampo, incendi di rifiuti a Palermo

Dopo il sabotaggio ai trito vagliatori nell’impianto di Bellolampo a Palermo, la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere incendi di rifiuti in diverse vie del capoluogo. Le fiamme ai roghi della spazzatura non raccolta sono stati appiccate in via Patti, in via San Filippo, in via Giuseppe Lanza di Scalea e in via del Volpino. Domani la commissione d’inchiesta parlamentare sarà a Palermo per fare un sopralluogo nella discarica e verificare la gestione dei rifiuti nel capoluogo.