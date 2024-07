Tragedia del mare a Pollina in provincia di Palermo. Qui una donna di 52 anni è morta a seguito di un probabile malore proprio mentre stava facendo il bagno in mare. La tragedia, per altro, per uno strano paradosso, si è consumata proprio nel giorno in cui la donna compiva gli anni.

Sul posto si sono portati 118 e Capitaneria di Porto, ma per la cinquantaduenne non c’è stato nulla da fare. I medici, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.