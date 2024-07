Una turista spagnola in via Roma a Palermo è stata minacciata da un uomo che ha cercato di portarle via il marsupio con dentro soldi, documenti e cellulari. Ha detto alla donna di essere armato. In soccorso della vittima sono arrivati altri turisti spagnoli della stessa comitiva e sono riusciti a fare fuggire l’aggressore. I turisti hanno chiamato gli agenti di polizia e presentato denuncia.