Palermo. Quindicenne denuncia violenza, poi scoppia una rissa

In una Palermo in attesa del tradizionale corteo di Santa Rosalia, patrona della citta’, c’e’ un nuovo caso di violenza sessuale ai danni di una ragazzina. Dopo la vicenda del Foro Italico (7 luglio dell’anno scorso, vittima una diciannovenne, sei ragazzi a giudizio, uno gia’ condannato) una quindicenne ha denunciato di essere stata abusata da un giovane, poco piu’ che diciottenne, conosciuto ieri notte alla discoteca South dell’Addaura. Il presunto molestatore l’avrebbe convinta a seguirlo fuori dal locale e sulla scogliera, in un posto appartato, e li’ l’avrebbe violentata. La vittima, accompagnata a casa da un vigilante della discoteca, e’ stata portata al Policlinico dove e’ stata visitata e i medici hanno subito avvisato le forze dell’ordine. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno svolgendo verifiche anche su una vicenda quasi contemporanea, una rissa tra due comitive di giovani avvenuta nella borgata di Tommaso Natale: secondo i primi accertamenti i due gruppi di giovani sarebbero venuti alle mani perche’ di uno faceva parte la quindicenne e dell’altro il diciottenne ora indagato. Non ci sarebbero stati feriti medicati in ospedale. Il ragazzo e’ stato poi individuato dai militari ed e’ stato denunciato a piede libero.