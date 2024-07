Palermo. Multato un lido sul lungomare Cristoforo Colombo: vendeva bevande e alimenti senza autorizzazione

A Palermo un lido sul lungomare Cristoforo Colombo e un pub in centro sono stati multati dagli agenti della polizia di Stato. Il lido era autorizzato solo per l’attività balneare e non per somministrare alimenti e bevande e organizzare serate con intrattenimento musicale. Elevate sanzioni per seimila euro. Gli agenti del commissariato Libertà hanno multato un pub per circa tremila euro per occupazione illecita di suolo pubblico.