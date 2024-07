I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore per spegnere l’incendio divampato in un appartamento in via Pietro Maravigna a Palermo. Il rogo per cause in corso di accertamento ha danneggiato l’abitazione al settimo piano. Le fiamme sono state spente solo in mattinata. Adesso sono in corso le operazioni di bonifica e i tecnici del comando provinciale stanno cercando di risalire alla causa che ha provocato il rogo.