Migranti. Naufragio al largo di Lampedusa, soccorsi in 21

Naufragio a largo di Lampedusa la notte scorsa. Una barca su cui viaggiavano 21 persone, segnalata da Alarm Phone, è affondata a largo dell’isola. Dopo ore di ricerche, l’equipaggio del Nadir è riuscito a trovare le 21 persone in acqua nonostante l’oscurità e a trarli in salvo. “Subito dopo – fanno sapere da ResqShip – è arrivata la Guardia costiera italiana che ha preso a bordo sei emergenze mediche. L’equipaggio è ora in viaggio verso il porto di Lampedusa con i 15 sopravvissuti rimasti”.