Incidenti stradali. Si schianta con l’auto, morto 47enne sulla A20 vicino Milazzo

Un uomo di 47 anni di Catania ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes classe A, ed è morto in un incidente stradale autonomo nell’ autostrada A 20 nei pressi dello svincolo di Milazzo in direzione Messina. Un’altra persona che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto la Polstrada per accertare la dinamica e gestire il traffico.