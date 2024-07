Droga. A Palermo arrestato pusher di 27 anni

La polizia ha arrestato un giovane di 27 anni allo Sperone a Palermo trovato in possesso di un chilo di marijuana, 50 grammi di hashish e 50 di cocaina. Gli agenti del commissariato Brancaccio si sono appostati vicino alla sua abitazione e hanno notato il via vai di clienti. Gli agenti con il supporto dei vigili del fuoco e del cane antidroga hanno setacciato l’area e alcuni vecchi box in lamiera dove il 27enne era entrato più volte dopo l’arrivo dei clienti. Dentro le strutture, aperte dai vigili del fuoco, è stata trovata la droga. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.