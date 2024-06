STM e Geely Auto: una partnership tecnologica

(Adnkronos) – La Geely Auto ha stretto un nuovo accordo con la STMicroelectronics per l’approvvigionamento a lungo termine di carburo di silicio (Sic). Un contratto pluriennale quello che legherà due realtà leader nei rispettivi segmenti di mercato, l’obiettivo di Geely è quello di rafforzare la sua presenza sul mercato delle auto elettriche. La STM fornirà all’intero gruppo Geely, componenti fondamentali per la produzione di auto elettriche, dalle batterie ai semilavorati, prodotti che saranno presenti sulle vetture di fascia medio alta del colosso automobilistico cinese. Maggiore autonomia ma anche più tecnologia, il carburo di silicio è utilizzato per diverse applicazioni, anche e soprattutto per la produzione di sistemi di assistenza alla guida, gli ADAS oramai sono presente in misura massiccia sulle moderne auto. Lo scorso anno, il costruttore cinese ha prodotto 1,68 milioni di veicoli di cui circa il 30% sono auto elettriche. L’interesse per le NEW cresce, diversi i paesi che stanno offrendo incentivi per favorire lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile e a zero emissioni. Come affermato da Henry Cap, vicepresidente esecutivo Sales & Marketing della STMicroelectronics per la China, il primo mercato al mondo di auto elettriche è quello cinese, nell’era della globalizzazione, occorre favorire e anticipare l’innovazione. L’accordo con la Geely Auto consentirà al costruttore automobilistico prevede non solo la fornitura di carburo di silicio ma anche la creazione di un laboratorio congiunto per lo sviluppo e l’implementazione di nuove tecnologie. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)