Sinner numero 1, i messaggi dei grandi: da Federer a McEnroe ‘bravo Jannik’ – Video

(Adnkronos) – "Se ci fosse un torneo di tennis nell'universo, la Terra sceglierebbe te". Jannik Sinner diventa ufficialmente numero 1 del ranking Atp e riceve le congratulazioni di tanti grandi che, nella loro carriera, sono arrivati al vertice della classifica. Da Bjorn Borg a Andre Agassi, da Roger Federer a John McEnroe, da Mats Wilander a Lleyton Hewitt: i più grandi tennisti della storia inviano, attraverso l'Atp, un messaggio al 22enne azzurro, arrivato in vetta con le prestazioni eccellenti fornite nella prima parte del 2024. "Se ci fosse un torneo di tennis nell'universo, la Terra sceglierebbe te: quanto sarebbe fico? Goditela, sei meraviglioso per questo sport", dice Agassi. "Congratulazioni, Jannik. Hai raggiunto l'obiettivo massimo. Devi essere orgoglioso come sicuramente sarà l'Italia. Non potrei essere più felice per te, sei un grande giocatore e una splendida persona", dice Federer. Nel video sfilano Andy Murray e Guga Kuerten, fino a John McEnroe. "Indosso una maglietta che dice 'I'm never wrong', 'Non sbaglio mai'", dice il fuoriclasse americano. "Sei di una classe immensa, benvenuto nel club. Sono sicuro che gli italiani impazziranno", aggiunge. "Nel 1973, quando è stato creato il ranking Atp, diventare il numero 1 era la cosa più importante. Jannik, sei il numero 1", l'investitura di Bjorn Borg. "Complimenti, spero che riuscirai a rimanere numero 1 più a lungo di me. Non sarà difficile, io sono stato numero 1 per una settimana…", l'ironia di Pat Rafter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)