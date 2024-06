Riconferma in seno alla dirigenza della Nissa. Davide Volpe, dirigente della Nissa, è stato confermato delegato della società per i rapporti con le istituzioni. Davide, si occuperà di tematiche molto importanti come quella che riguarda l’utilizzo dello stadio “Marco Tomaselli”.

La società, con in testa il presidente Luca Giovannone, augura a Davide buon lavoro, nella consapevolezza che il suo impegno non verrà mai a mancare rivelandosi fondamentale per la società.