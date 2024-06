Roland Garros, oggi finale Paolini-Swiatek: come vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Prima Jasmine Paolini contro Iga Swiatek nella finale del singolare femminile del Roland Garros, poi Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo per la finale del doppio maschile. Oggi, sabato 8 giugno 2024, dalle 15 due finali in diretta tv e streaming con l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Il primo piatto del menù ha come protagonista la 28enne Paolini, volto tricolore del torneo vista anche la finale del doppio femminile raggiunta con Sara Errani. L'azzurra. quinta italiana in una finale di un torneo dello Slam in singolare femminile, va a caccia del titolo più prestigioso della carriera nell'anno della sua esplosione. Da lunedì sarà nella top ten del ranking Wta dopo una splendida cavalcata. Oggi, cerca l'impresa contro la numero 1 del mondo: la polacca Swiatek, regina del circuito, parte con i favori del pronostico e punta al terzo titolo consecutivo a Parigi per ribadire il proprio dominio. Swiatek, reduce dai successi a Madrid e agli Internazionali d'Italia, vince da 18 match di fila. Paolini, sconfitta nei 2 precedenti (Wta Praga 2018 e US Open 2022) arriva all'appuntamento finale dopo 2 settimane ad altissimo livello. Ha iniziato l'avventura battendo Daria Saville e Hailey Baptiste in 2 set, quindi in 3 set ha piegato poi in tre set Bianca Andreescu e Elina Avanesyan. Nei quarti di finale, il capolavoro con la vittoria contro la numero 4 del mondo Elena Rybakina. In semifinale, ha superato la prova del nove demolendo la 17enne russa Mirra Andreeva. Il programma prosegue con la finale del doppio maschile. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dopo la finale raggiunta all'Australian Open, ci riprovano e stavolta puntano al bersaglio grosso. I due azzurri, in condizioni di forma strepitose, affrontano il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic. La coppia numero 9 del tabellone approda in finale dopo aver sorpreso i numero 1 del ranking, lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, battuti per 3-6, 6-4, 7-5. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)