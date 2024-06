L’estate all’insegna dell’avventura e del divertimento con i Pokémon

(Adnkronos) – L'estate del 2024 sarà indimenticabile per gli appassionati di Pokémon in Italia, grazie al lancio del tour "Pokémon Gioca e Scambia". Organizzato da Gamevision, questo evento itinerante mira a coinvolgere le nuove generazioni e i veterani del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), offrendo un'esperienza di aggregazione unica e ricca di attività. Il tour "Pokémon Gioca e Scambia" si estenderà da giugno a ottobre, facendo tappa in varie città italiane. Durante gli eventi, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi completamente nel mondo Pokémon: potranno scambiare le proprie carte, partecipare a battaglie entusiasmanti e testare i loro abilità e strategie nel GCC. Non solo, sarà possibile giocare agli ultimi videogiochi della saga, "Pokémon Scarlatto" e "Pokémon Violetto", incluso il nuovo DLC "Il Tesoro dell'Area Zero", su console Nintendo Switch. Uno degli highlight del tour sarà sicuramente l'opportunità di incontrare Pikachu in persona, un sogno per molti fan di lunga data. Oltre al famoso Pokémon, i partecipanti potranno ricevere articoli promozionali esclusivi e beneficiare di sconti sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch. Questi eventi non solo rafforzeranno la comunità di giocatori, ma permetteranno anche ai nuovi fan di imparare a giocare al GCC sotto la guida di esperti dimostratori.

Il tour prenderà il via l'8 e 9 giugno a Campi Bisenzio, nella provincia di Firenze, presso lo store MediaWorld nel centro commerciale "i Gigli". Successivamente, il 15 e 16 giugno, l'evento si sposterà a Casalecchio di Reno, presso lo Shopville Granreno Mall. Ogni tappa offrirà la possibilità di testare i videogiochi, partecipare a battaglie GCC, e ovviamente, incontrare Pikachu. Il mese di giugno si concluderà con altre due importanti tappe: il 22 e 23 giugno a Savignano sul Rubicone, presso lo store Gamelife di Romagna Shopping Valley, e il 29 e 30 giugno a Torri di Quartesolo, presso lo store Unieuro nel Piramidi Mall.