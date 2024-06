La Pasta alla Norma si piazza quarta in Italia. É uno dei piatti piú amati dagli Italiani.

Con hashtag come “cibo italiano” e “cucina italiana” che insieme raggiungono quasi 10 milioni di post in tutto il mondo, BonusFinder Italia ha deciso di approfondire la questione e scoprire quale sia il cibo regionale italiano più popolare di tutti.

Per farlo, abbiamo compilato una lista dei migliori piatti regionali italiani, analizzando il numero di hashtag su Instagram e il volume di ricerca su Google, per creare una classifica complessiva di tutte le regioni.

Articolo completo sul nostro blog: https://www.bonusfinder.it/notizie/intrattenimento/i-piatti-regionali-italiani-piu-popolari

I PIATTI REGIONALI PIÙ FAMOSI IN ITALIA

Pos. Regione Piatto Hashtag (#) Numero di Hashtag su Instagram Volume diricerca su Google Punteggio /10 1 Lazio Carbonara carbonara 1,955,497 125,000 9.33 2 Calabria Nduja nduja 161,527 38,000 7.81 3 Trentino-Alto Adige Canederli Canederli 48,783 39,000 7.72 4 Sicilia Pasta alla Norma Pastaallanorma 38,616 62,000 7.71 5 Toscana Lampredotto lampredotto 41,276 42,000 7.62 6 Campania Pizza Napoletana PizzaNapoletana 2,787,375 24,000 7.52 7 Piemonte Bagna cauda bagnacauda 51,049 32,000 7.33 8 Sardegna Culurgiones Culurgiones 47,608 30,000 6.67 9 Abruzzo Arrosticini Arrosticini 201,261 22,000 6.28 10 Lombardia Risotto alla Milanese cotolettaallamilanese 25,888 23,000 5.33 11 Friuli-Venezia Giulia Frico Frico 32,522 22,000 4.95 12 Valle d’Aosta Polenta concia polentaconcia 12,562 18,000 3.72 13 Puglia Riso patate e cozze risopatateecozze 12,565 14,000 3.62 14 Marche Olive ascolane oliveascolane 22,663 8,000 3.43 15 Basilicata Peperoni cruschi peperonicruschi 18,369 5,100 2.95 16 Liguria Coniglio alla Ligure coniglioallaligure 2,077 13,000 2.38 17 Veneto Baccala alla Vicentina baccalaallavicentina 2,800 3,800 1.71 18 Umbria Tagliatelle al tartufo tagliatellealtartufo 4,716 2,800 1.62 19 Emilia-Romagna Tortellini Bolognesi tortellinibolognesi 11,539 2,600 1.24 20 Molise Pampanella pampanella 1,858 2,600 0.48

Dati completi qui e aggiornati al 21/06/2024.

La carbonara si conferma regina della cucina italiana con un punteggio di 9,33 su 10. Con quasi 2 milioni di hashtag su Instagram (#carbonara) e 125,000 ricerche mensili su Google, è uno dei piatti più amati e ricercati per la sua semplicità con l’uso di ingredienti genuini e facili da reperire come guanciale, pecorino romano e uova.

La ‘nduja si posiziona al secondo posto in questo speciale studio con un punteggio di 7,81 su 10. Questa specialità calabrese, con oltre 160,000 hashtag su Instagram (#nduja) e 38,000 ricerche mensili su Google, è nota per il suo gusto piccante e deciso ed è apprezzata per la sua versatilità in cucina.

Al terzo posto troviamo i canederli del Trentino-Alto Adige, con un punteggio di 7,72 su 10. Questo piatto tradizionale trentino ha quasi 50,000 hashtag su Instagram (#canederli) e 39,000 ricerche mensili su Google. I canederli, noti anche come Knödel, sono gnocchi di pane arricchiti con speck, formaggio e verdure, tipici della cucina alpina.

La Pasta alla Norma conquista la quarta posizione con un punteggio di 7.71 su 10. Questa specialità siciliana vanta quasi 40,000 hashtag su Instagram (#pastaallanorma) e registra ben 62,000 ricerche mensili su Google, confermando il suo successo e la sua popolarità tra gli amanti della cucina italiana.

La pizza napoletana si classifica sesta con un punteggio di 7,52 su 10. Dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 2017, diventando un simbolo della cucina italiana nel mondo, questa specialitá campana ha oltre 2,700,000 hashtag su Instagram (#pizzanapoletana) e 24,000 ricerche mensili su Google.