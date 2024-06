Italia Under 17 campione d’Europa, 3-0 al Portogallo in finale

(Adnkronos) – L'Italia under 17 è campione d'Europa. Gli azzurrini, guidati da Massimiliano Favo, hanno battuto 3-0 il Portogallo nella finale di Limassol. Già al 7', Coletta porta in vantaggio la Nazionale italiana, che dilaga con la doppietta di Camarda, a segno al 16' e al 50'. 'L'Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani. Merito del Club Italia, del coordinatore tecnico Maurizio Viscidi e di tutti i club che investono nei settori giovanili. Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l’argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell’Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano!", dice il presidente della Figc Gabriele Gravina. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)