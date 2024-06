iOS 18, tutte le novità del nuovo sistema operativo per iPhone

(Adnkronos) – In apertura della WWDC 2024 Apple ha svelato in anteprima iOS 18, nuova versione del sistema operativo che promette di introdurre una serie di funzionalità innovative e miglioramenti significativi. La release si distingue per una maggiore personalizzazione, un redesign dell’app Foto, nuove modalità per la gestione della posta in Mail, Messaggi via satellite e molto altro ancora. La schermata Home di iOS 18 offre ora la possibilità di organizzare app e widget in qualsiasi spazio libero, consentendo agli utenti di personalizzare i pulsanti nella schermata di blocco e di accedere rapidamente a più opzioni nel Centro di Controllo. La riprogettazione dell’app Foto permette una visualizzazione unificata delle librerie, con nuove raccolte che rendono gli scatti preferiti più facilmente accessibili. L’intelligenza on-device di Mail categorizza le email per semplificarne la gestione, mentre iMessage introduce nuovi effetti testuali. Inoltre, grazie alla tecnologia satellitare, sarà possibile inviare messaggi anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Tra le novità di iOS 18 figura anche Apple Intelligence, un sistema di intelligenza artificiale che integra modelli generativi e contesto specifico dell’utente per offrire funzioni utili e pertinenti. Questo sistema, progettato per garantire la privacy, è compatibile con iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, e sfrutta la potenza del chip Apple per eseguire azioni nelle app e semplificare le attività quotidiane. Secondo Craig Federighi, Senior Vice President di Software Engineering di Apple, iOS 18 rappresenta una release fondamentale, arricchita da nuove possibilità di personalizzazione, un’app Foto riprogettata e potenti strumenti di comunicazione tramite Messaggi. Federighi ha sottolineato come Apple Intelligence inauguri una nuova era di esperienze intuitive e potenti, sempre con un occhio di riguardo per la privacy. Le opzioni di personalizzazione introdotte con iOS 18 includono la possibilità di posizionare app e widget in qualsiasi spazio della schermata Home, modificare l’aspetto delle icone e personalizzare il Centro di Controllo, che ora offre un accesso semplificato ai controlli più usati, raggruppati per tipo. Gli utenti possono anche personalizzare i controlli nella schermata di blocco e sfruttare il tasto Azione di iPhone 15 Pro e Pro Max per richiamare rapidamente funzioni specifiche. L’app Foto, completamente ridisegnata, permette una gestione più intuitiva delle immagini, con raccolte tematiche e una vista a carosello che si aggiorna quotidianamente. In Messaggi, i nuovi effetti testuali e il supporto allo standard RCS migliorano l’esperienza di comunicazione, mentre la funzione Messaggi via satellite garantisce la possibilità di inviare e ricevere messaggi anche in assenza di connessione. Mail introduce una categorizzazione delle email basata sull’intelligenza on-device, semplificando la gestione della posta in arrivo e offrendo una nuova vista riassuntiva. Safari, invece, migliora la ricerca delle informazioni con Highlights e una modalità Lettura ridisegnata. Con la nuova app Passwords, Apple offre un accesso semplificato alle password e ai codici di verifica, introducendo anche avvisi sui punti deboli comuni delle password. La privacy è ulteriormente rafforzata con strumenti che consentono di gestire l’accesso alle app e la condivisione dei contatti, nonché con Apple Intelligence, che ottimizza la scrittura e la comunicazione. Apple Intelligence, integrata in iOS 18, permette di rielaborare, rivedere e sintetizzare il testo in molte app, e introduce nuove funzioni creative come Image Playground e Ricordi in Foto, che facilitano la creazione di immagini e storie personalizzate. Siri diventa più personale e contestualmente pertinente, mentre Private Cloud Compute garantisce la privacy nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Tra le altre funzioni di iOS 18 vi sono miglioramenti in Mappe, una Modalità gioco ottimizzata, nuove opzioni di pagamento con Apple Pay, interazioni avanzate con Siri per gli AirPods e strumenti avanzati per la scrittura e l’organizzazione delle note. L’app Diario, Salute e Casa introducono nuove funzioni per il monitoraggio delle attività, la gestione della salute e il controllo della smart home, mentre le nuove opzioni per l’accessibilità includono Eye Tracking e Music Haptics. La beta per sviluppatori di iOS 18 è già disponibile attraverso l'Apple Developer Program, mentre la beta pubblica sarà disponibile il prossimo mese. La release ufficiale di iOS 18 è prevista per l’autunno come aggiornamento gratuito per i modelli di iPhone Xs e successivi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)