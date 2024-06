Ilaria Salis scrive a Meloni: “Trasferitemi in ambasciata”

(Adnkronos) – Ilaria Salis, candidata alla europee, ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si apprende da fonti legali, per chiedere di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest per evitare "pericoli per la sua sicurezza", dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)