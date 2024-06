Il 13 e 14 luglio il 22° Rally di Caltanissetta: già aperte le iscrizioni alla gara organizzata dal DLF Academy

CALTANISSETTA. La 22° edizione del Rally di Caltanissetta arriva in maniera prorompente nel panorama delle gare siciliane con lo slogan “UNA GARA TUTTA NUOVA”, con una inedita organizzazione, e novità nelle prove speciali.

Le iscrizioni sono aperte già da qualche giorno, adesso che mancano meno di 4 settimane all’evento fervono i preparativi con la DLF Academy alla guida della manifestazione.

“Con entusiasmo prendiamo il timone del rally della nostra città – ha dichiarato Delfino La Delfa – noto imprenditore Nisseno, vogliamo rilanciare questa manifestazione e per far questo abbiamo dato un input di cambiamento, scegliendo nuovi tracciati e non solo abbiamo cercato di modernizzare l’immagine della gara anche con l’aiuto dei tanti appassionati come noi e di tanti piloti, anche di caratura tricolore, che con dei brevi video hanno fatto da spot, ma abbiamo tante idee che man mano metteremo in pratica. L’intesa con le amministrazioni locali è stata ottima, infatti oltre il comune di Caltanissetta è vivo l’interesse di San Cataldo e Santa Caterina Villarmosa,che abbiamo coinvolto nell’evento. L’ Automobile Club Caltanissetta oltre che la Delegazione Regionale Aci Sport ci daranno un grande un sostanziale supporto”-.

La gara che andrà in scena sabato 13 e domenica 14 luglio vedrà impegnati gli uomini di Aci Sport sin dal venerdì 12 con la collocazione della direzione Gara e della segreteria oltre che l’apertura del Parco assistenza presso lo Stadio Marco Tomaselli, cuore pulsante dei tutto il weekend. Durante tutto il giorno sarà possibile effettuare le ricognizioni con vetture di serie. In serata dalle 20.30 alle 22.00 le verifiche degli equipaggi che svolgeranno lo Shakedown in programma sabato dalle 8.30 su un tratto di 2,55 km delle sp.42/44, mentre i restanti equipaggi continueranno le verifiche fino alle 13.30.

La partenza è prevista dal centro di Caltanissetta esattamente dal corso Umberto 1 alle 17.00 ed alle 18.02 scatterà la prima prova speciale denominata San Cataldo di 5,90 km, che sarà ripetuta altre due volte 20.03 e alle 22.04. Le vetture faranno sosta per i riordini sempre in Corso Umberto 1 alle 18.28, alle 20.29 e per quello notturno alle 22.30. Domenica si riparte da Via Vittorio Emanuele alle 10.00 per affrontare 3 passaggi sulla PS. Santa Caterina di 6,90 alle 11.06; alle 13.48 e alle 16.45 e 3 passaggi sulla P.S Caltanissetta di Km 7,70 alle 11.28, alle 14.10 e alle 17.07 inframezzati da 2 riordini e parchi assistenza tra il Palacannizzaro e lo Stadio Marco Tomaselli. L’arrivo è previsto ancora in C.so Vittorio Emanuele alle 18.15