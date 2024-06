Gp Canada, Verstappen trionfa con Red Bull e disastro Ferrari: Leclerc e Sainz k.o.

(Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen torna al successo vince il Gp del Canada di F1 sul circuito cittadino di Montreal, dove si consuma il disastro Ferrari con i ritiri di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Verstappen, saldamente in vetta al Mondiale, gestisce al meglio la gara in una giornata complicata per le condizioni meteo e precede sul traguardo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Ai piedi del podio l'altra Mercedes di Lewis Hamilton. La Ferrari chiude il weekend a mani vuote con un doppio ritiro. K.o. anche la Red Bull di Sergio Perez, mentre la McLaren di Oscar Piastri chiude quinta davanti alle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottavo posto per Daniel Ricciardo mentre chiudono la top ten le due Alpine di Gasly e Ocon —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)