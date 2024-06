Caporalato: Cgia, giro d’affari ammonta a 68 miliardi

Ammonta a 68 miliardi di euro il volume d’affari annuo riconducibile al lavoro irregolare presente in Italia. Il 35 per cento circa di questo valore aggiunto prodotto dall’economia sommersa e’ ascrivibile alle regioni del Sud. E’ quanto emerge da un’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia.

Il report evidenzia inoltre che le persone coinvolte nel nostro Paese dall’economia sommersa sono poco meno di 3 milioni e anche in questo caso e’ il Mezzogiorno la ripartizione geografica del Paese che presenta la percentuale piu’ elevata: ovvero il 37,2 per cento del totale. Tuttavia, il fenomeno ormai e’ esteso anche al Centronord ed ha una presenza record soprattutto nel settore dei servizi alle persone (colf, badanti, etc.). Il tasso di irregolarita’ di questo settore raggiunge il 42,6 per cento. Al secondo posto scorgiamo l’agricoltura con il 16,8 per cento e al terzo le costruzioni con il 13,3 per cento.

Il valore aggiunto prodotto nel 2021 dal lavoro irregolare in Italia e’ stato pari a 68 miliardi di euro, di cui 23,7 miliardi nel Mezzogiorno, 17,3 nel Nordovest, 14,5 nel Centro e 12,4 nel Nordest. Se misuriamo l’incidenza percentuale di questo ammontare sul valore aggiunto totale regionale, la quota piu’ elevata, pari all’8,3 per cento, interessa la Calabria. Seguono la Campania con il 6,9 per cento, la Sicilia con il 6,6 per cento e la Puglia con il 6,2 per cento. La media nazionale e’ del 4,2 per cento.

Dei 2.848.100 occupati non regolari stimati in Italia dall’Istat, 1.061.900 sono ubicati nel Mezzogiorno, 691.300 nel Nordovest, 630.000 nel Centro e 464.900 nel Nordest. Se calcoliamo il tasso di irregolarita’, dato dal rapporto tra il numero degli irregolari e il totale occupati per regione, la presenza piu’ significativa si registra sempre nel Sud e, in particolare, in Calabria con il 19,6 per cento. Seguono la Campania con il 16,5 per cento e la Sicilia con il 16 per cento.

Il dato medio Italia e’ dell’11,3 per cento. La Cgia inoltre sottolinea che i 3 milioni di unita’ di lavoro standard (ULA) presenti in Italia che esercitano un’attivita’ lavorativa in palese violazione delle norme fiscali, contributive e in materia di sicurezza, “provocano” un tasso di irregolarita’ del 12,7 per cento. Gli altri servizi alle persone e’ il settore che “annida” il maggior numero di irregolari: precisamente poco piu’ di un milione di ULA che da’ luogo ad un tasso di irregolarita’ di questo settore pari al 42,6 per cento.

Tra i comparti piu’ interessati dal lavoro nero scorgiamo l’agricoltura che, secondo l’elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della CGIA, presenta un tasso di irregolarita’ del 16,8 per cento (205.800 ULA). Di seguito scorgiamo le costruzioni con il 13,3 per cento (220.200 ULA) e il commercio, trasporti, ricettivo con il 12,7 per cento (691.700 ULA). Al netto di chi lavora nei servizi di cura alla persona, va segnalato che per gli altri settori dove c’e’ piu’ nero e’ piu’ elevato anche il rischio incidenti nei luoghi di lavoro.

Dall’indagine, inoltre, emerge che dopo la crisi economica provocata dalla pandemia, in alcune aree del paese pezzi importanti dell’economia sono passati sotto il controllo delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che agli imponenti investimenti economici hanno affiancato l’uso della violenza, delle minacce e del sequestro dei documenti per “conquistare” il favore di ampie masse di lavoratori, soprattutto stranieri.

L’applicazione di queste coercizioni ha trasformato tante sacche di economia sommersa in lavoro forzato[2], facendo scivolare all’interno di questo girone infernale anche molti italiani che si trovavano in condizioni di vulnerabilita’. Da sempre il fenomeno del lavoro nero/forzato e’ legato al caporalato. Anzi, in moltissimi casi il primo e’ l’anticamera del secondo; non solo in agricoltura o nell’edilizia, ma anche nel tessile, nella logistica, nei servizi di consegna e di assistenza. Ad essere sfruttati sono i piu’ fragili, come le persone in condizione di estrema poverta’, gli immigrati e le donne. Il comparto maggiormente investito da questa piaga sociale ed economica e’ sicuramente l’agricoltura.

Lo sfruttamento della manodopera in questo settore e’ riconducibile alla presenza simultanea di queste criticita’: l’uso massiccio della forza lavoro per brevi periodi e in luoghi isolati, che spesso portano alla creazione di insediamenti abitativi informali; le condizioni inadeguate sia dei servizi di trasporto che di alloggio; lo status giuridico precario o irregolare di diversi lavoratori migranti. Fenomeni di caporalato ai danni degli immigrati, segnala la Cgia, sono presenti da moltissimi decenni nell’Agro Pontino (LT), nell’Agro nocerino-sarnese (SA), a Villa Literno (CE), nell’area della Capitanata (FG) e nella Piana di Gioia Tauro (RC).