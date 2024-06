(Adnkronos) – Un bimbo di 5 anni, in affidamento agli zii materni, è stato sottratto dalla madre durante un incontro protetto ad Aosta. Sono in corso le ricerche della polizia per rintracciare la donna che potrebbe anche tentare una fuga all'estero. Il piccolo era affidato agli zii dall'aprile del 2023. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)