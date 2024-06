Adesca ragazzino sui social a abusa di lui, arrestato. Decisiva la denuncia della mamma della vittima

Avrebbe adescato sui social un ragazzino (all’epoca dei fatti non ancora 14enne) per abusare di lui. La vicenda è stata scoperta dalla mamma della vittima che ha denunciato tutto alla polizia la quale, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli (IV sezione Fasce Deboli), ha arrestato un uomo con l’accusa di aver abusato del minorenne e per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, reati commessi in più occasioni e con soggetti diversi.

L’indagine è stata avviata quando nel mese di giugno di due anni fa una donna si è presentata alla polizia riferendo di aver scoperto che l’indagato aveva compiuto abusi sul figlio, all’epoca dei fatti minore di quattordici anni. L’uomo avrebbe adescato il ragazzino sui social.