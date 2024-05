Trapani, rimosso ordigno bellico scoperto in spiaggia

Un ordigno bellico è stato ritrovato sulla spiaggia antistante le mura di tramontana a Trapani. L’area è stata interdetta e vigilata dalle forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto, in attesa dell’arrivo degli artificieri. Sul posto anche vigili del fuoco e Polizia municipale. Su richiesta della Prefettura di Trapani è intervenuto personale del 4° Reggimento Genio guastatori di Palermo, che ha bonificato il sito, rimuovendo l’ordigno e trasferendolo, ‘scortato’ dalle forze dell’ordine, in una cava per le successive operazioni di brillamento.