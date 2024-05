Tennis. Concluso il Torneo di Terza Categoria 7^ prova del circuito regionale: Angelo Lo Destro assoluto protagonista

CALTANISSETTA. Tutto come da pronostico il torneo appena concluso al Tennis Club Caltanissetta. Angelo Lo Destro, allievo del TCC, si impone sia in singolare che in doppio insieme al compagno di allenamento Marco Vancheri. Angelo ha mostrato un livello di tennis molto elevato ormai prossimo alla seconda categoria.

Altrettanto bravo Manuele La Tona, anch’egli allievo del TCC, che ha disputato un ottimo torneo, soprattutto in semifinale dove ha avuto la meglio sul fortissimo ed esperiente Calogero Saieva classifica 3.1. In finale nulla ha potuto contro il gran ritmo imposto da Lo Destro .

Nel singolare femminile a vincere è stata Chiaraluna Frenna , allieva tesserata con il Tc2 di Palemo e seguita dal maestro Alessandro Ciappa, che si è imposta su Giulia Barba del circolo città dei templi di Agrigento.

Da segnalare anche un ottima prova in finale nel Doppio Maschile dei ragazzi del Planet di Canicattì, Matteo Ancona e Russo Gabriele. Prossimo appuntamento il 6 Maggio con i campionati assoluti siciliani under 18