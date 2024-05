Serie D. La Sancataldese perde l’ultima di campionato con l’Acireale, ma si festeggia il 22° anniversario del Gruppo Neuropatico

Si congeda con una sconfitta la Sancataldese dal campionato di serie D. La formazione verdeamaranto, ormai salva, ha perso 0-1 contro l’Acireale. E’ stato Savanarola a realizzare la rete del successo acese in una partita nella quale i padroni di casa hanno giocato in maniera generosa senza tuttavia riuscire a lasciare il segno sottoporta.

Da sottolineare al minuto 22 che la gara ha fatto registrare un evento storico, in quanto sono stati fatti gli auguri da tutto lo stadio al Commando Neuropatico che ha compiuto i suoi primi 22 anni di vita.

Un compleanno che, purtroppo, la squadra non è riuscita a festeggiare per come avrebbe voluto in quanto l’Acireale s’è dimostrato in campo avversario tosto che è riuscito a chiudere in bellezza questo campionato.

Per la Sancataldese si chiude qui un campionato di serie D che l’ha vista conquistare 37 punti con 9 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte. I verdeamaranto hanno segnato 32 gol subendone 43 con una differenza reti di – 11.