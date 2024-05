Sassuolo-Inter 1-0, gol di Laurienté

(Adnkronos) – Il Sassuolo batte l'Inter per 1-0 nel match valido oggi per la 35esima giornata di Serie A. Gli emiliani si impongono sui nerazzurri campioni d'Italia grazie al gol di Laurienté, a segno al 20'. Il successo permette ai neroverdi di salire a 29 punti e di agganciare al penultimo posto in classifica l'Udinese, che ha una partita in meno. L'Inter, già in vacanza, rimane a 89 punti. Gli emiliani sfruttano le comprensibili distrazioni della formazione allenata da Inzaghi. I padroni di casa sbloccano il risultato al 20', quando Doig ruba palla a Dumfries e mette al centro il pallone che Laurienté insacca battendo Audero, schierato titolare tra i pali. L'Inter, con una formazione ampiamente rimaneggiata, giochicchia senza creare reali occasioni fino allo scadere del primo tempo. Lautaro segnala la propria presenza insaccando il pallone dell'1-1, ma il Var cancella il gol per fuorigioco. Il secondo tempo scivola via tra gli sbadigli. L'Inter non ha particolare voglia di attaccare, il Sassuolo si limita a controllare la situazione con tranquillità. Consigli si sporca i guanti per respingere un paio di cross in una serata che non riserva sorprese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)