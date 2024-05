Realme, la serie 12 5G sta per arrivare in Italia

(Adnkronos) – Realme annuncia la nuova serie 12 5G Realme, conosciuto come il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha annunciato il lancio ufficiale della sua nuova serie 12 5G, previsto per il 14 maggio. La serie includerà i modelli Realme 12+ 5G, Realme 12 5G e Realme 12x 5G, e si prevede che questi smartphone possano replicare il successo già ottenuto dalla serie Realme 12 Pro 5G, con il modello Realme 12 Pro+ 5G che ha raggiunto il secondo posto tra gli smartphone più venduti su Amazon in Italia durante il suo lancio promozionale. Inoltre, questo modello ha ottenuto la prima posizione nella classifica delle "novità più interessanti di Amazon in Italia" per due giorni consecutivi. Questi successi hanno contribuito a una crescita delle vendite dell'800% rispetto alla precedente serie Realme 11 Pro, superando le aspettative del mercato e introducendo innovazioni come la fotocamera periscopica. Dotato del chipset MTK 7050, il Realme 12+ 5G monta una fotocamera principale LYT 600 da 50MP di Sony, cono scatti che l'azienda promette pià stabili e liuminosi. La tecnologia “Rainwater Smart Touch” è una novità per il segmento, e migliora l'interazione con lo schermo in condizioni di umidità. Un altro punto di distinzione è la scelta dei materiali, con l'utilizzo di pelle vegana premium. Il realme 12 5G si propone come un'opzione accessibile sotto i 300 euro, offrendo colori innovativi e l'innovativa funzione "Dynamic Button", che permette agli utenti di personalizzare il pulsante di accensione per un accesso rapido a diverse funzionalità. Infine, il realme 12x 5G è dotato di processore Dimensity 6100+ 5G e una ottimizzazione avanzata della rete. Prezzi e dettagli verranno svelati durante la presentazione ufficiale a Milano il 14 maggio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)