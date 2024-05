Pallavolo femminile B2. Ultima di campionato per la Traina a Palermo con la Com.Fer: pensiero ai play off

Per l’ultima giornata della serie B2 femminile nei gironi I ed L si giocherà solo per la statistica in quanto nei due raggruppamenti le classifiche in testa e in coda sono già ben definite. Le capolista (Bisceglie e Modica) e le vice-capolista (Oplonti Torre Annunziata e Traina SRL Caltanissetta) in attesa dei play off questo fine settimana scenderanno in campo solo per onorare l’ultima giornata di una lunghissima stagione regolare iniziata ad ottobre dello scorso anno.

La formazione nissena sarà impegnata sabato a Palermo contro il Com.Fer da qualche settimana matematicamente retrocesso in serie C, sperando di trovare un avversario con ancora qualche motivazione al fine di costituire un valido sparring-partner per preparare al meglio la trasferta di giorno 18 a Torre Annunziata.

In verità la presidente Oriana Mannella e il suo staff speravano nell’esito positivo del ricorso avverso la gara con il CUS al fine di usufruire della possibilità di ripetere la gara e disputare un altro incontro con un avversario valido prima della fase decisiva della stagione.

La sentenza sfavorevole da parte della Corte Sportiva di Appello ha invece negato quello che in casa nissena si riteneva fosse un atto di giustizia e tra i dirigenti della TRAINA SRL è rimasta la presa d’atto di una decisione che ha voltato le spalle ad una società sportiva difendendo a spada tratta l’operato arbitrale.

Ma oramai tutta la concentrazione di Noemi Spena e compagne è rivolta alle fasi decisive di un campionato fin qui pieno di insidie e contrattempi e la gara di Palermo è vista come un ultimo allenamento in attesa dello scontro diretto ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno (prima fase dei play off tra le seconde dei giorni I ed L). Per la cronaca Com.Fer. Palermo – TRAINA SRL è in programma sabato 11 maggio con inizio alle ore 18:30 nella palestra dell’Istituto Comprensivo Cruillas. Arbitreranno Aurelio Curiale e Vincenzo Favara.