Pallavolo femminile B2. La Traina batte 3-0 il Volley Catania e conquista la matematica certezza dei play off

Vittoria netta e schiacciante per la Traina nella penultima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B2. Le ragazze di coach Marco Relato hanno battuto 3-0 il Volley Catania.

Gara in qualche maniera equilibrata solo nel primo set nel quale le ospiti hanno dato il massimo perdendo 25-19 ed impegnando la Traina nel corso del set. Le nissene dovevano conquistare un punto per la matematica certezza dei play off nazionali, ma alla fine ha fatto di più conquistandone 3.

Nel secondo e terzo set Moneta e compagne hanno dominato la scena chiudendo i parziali 25-15 e 25-11. Una vittoria facile, dunque, per conquistare i play off considerati l’obiettivo minimo stagionale per la Traina. Le nissene chiuderanno la stagione regolare sabato prossimo affrontando fuori casa la Com.Fer Palermo.