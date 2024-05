Pallavolo femminile B2. La Traina affronta il Catania Volley con l’obiettivo di conquistare la matematica certezza dei play off

Dopo la batosta di Modica contro la capolista, la Traina torna in campo sabato 4 maggio alle ore 18 al Pala Cannizzaro. Prossimo avversario della squadra della presidente Oriana Mannella sarà il Catania Volley, fanalino di coda del girone L della serie B2, con cinque punti di cui tre conquistati nelle ultime due gare casalinghe.

Non dovrebbe quindi essere difficile per Serena Moneta e compagne conquistare la vittoria e con essa i punti che le mancano per la certezza dei play off, ma, mai come questa volta, sarà importante vedere come la squadra nissena saprà approcciare la gara al di là del valore dell’avversario.

Il Catania Volley, formazione totalmente costituita da atlete under 18, paradossalmente è una squadra che al di là della classifica oramai senza stimoli si sta allenando intensamente in vista delle finali nazionali di categoria in programma dal 14 al 18 maggio a Conversano in Puglia a cui accede avendo vinto il titolo regionale.

Ma al di là delle motivazioni e dell’agonismo dell’avversario, la gara della TRAINA SRL è sotto osservazione nell’ottica delle risposte che daranno il gruppo-squadra e le singole giocatrici, in funzione delle scelte che coach Relato sarà chiamato a fare per cercare una sintesi che a Modica non si è vista.

Contro la capolista una settimana fa, infatti, non è stato sfruttato tutto il potenziale della squadra in termini di minutaggio delle singole giocatrici e di utilizzo delle stesse in funzione del loro ruolo.

In settimana c’è stato un leale confronto delle giocatrici con la presidente Oriana Mannella e Fabrizio Montagnino che siede in panchina come secondo allenatore e rappresenta il referente tecnico della società. Non è dato sapere per le vie ufficiali quali sono le criticità emerse dalla lunga chiacchierata, ma la gara con il Catania probabilmente sarà decisiva per capire se lo spogliatoio nella sua interezza è entrato nelle dinamiche del difficile momento e quale sarà la reazione del tecnico e della squadra che a Modica sono sembrati spenti e privi di motivazioni.

Intanto venerdì alle 12:30 tramite piattaforma zoom la presidente Oriana Mannella è stata sentita dalla Corte Sportiva di Appello in merito al ricorso presentato dopo la gara con il CUS Catania, confermando la richiesta di ripetizione dell’incontro, mentre il dirigente del CUS si è rimesso alla decisione della Corte.

TRAINA SRL – Catania Volley è in programma sabato 4 maggio con inizio alle ore 18:00 al Pala Cannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno Martina Rossino e Annalisa Martorino entrambe del comitato territoriale Monti Iblei.