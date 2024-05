Norris trionfa nel Gp di Miami e spunta Trump ‘il portafortuna’

(Adnkronos) –

Lando Norris vince il Gp di Miami? Merito di Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti, prossimo candidato alla Casa Bianca, ieri ha ha fatto tappa al Gp di Miami di Formula 1. In Florida, Norris ha centrato la prima vittoria della carriera riportando la McLaren sul gradino più alto del podio. Il trionfo di Norris è arrivato tre ore e mezza dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti aveva fatto visita al circus. "Non ho visto Trump nel garage prima della gara perché ero impegnato nella preparazione, ma è venuto a trovarmi dopo per congratularsi con me", ha detto Norris. "Mi ha detto che era il mio portafortuna perché era la mia prima vittoria, quindi non so se verrà ad altre gare adesso. Donald è una persona per cui devi avere rispetto in molti modi: immagino sia stato un onore per lui venire da me, ha dedicato del tempo a rendere omaggioa quello che ho fatto. È stato un bel momento". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)