Nella 101^ edizione della Coppa Ascensione a Floridia brilla la stella del ciclista nisseno Vincenzo Risplendente

Brilla la stella del ciclista nisseno juniores Vincenzo Risplendente che s’è imposto per distacco nella 101^ edizione della Coppa Ascensione, classica del ciclismo regionale che si corre annualmente nel Siracusano. Nella gara ciclistica per dilettanti più antica d’Italia che si corre a Floridia, il ciclista nisseno ha dato spettacolo iscrivendo il suo nome nel prestigioso albo d’oro della gara.

La gara, che s’è corsa sulla distanza dei 100 km con un circuito di 10 km da ripetere 10 volte, ha visto da subito Risplendente brillare assieme ad un gruppo di altri sei atleti. Poi la botta finale con il ciclista nisseno che è riuscito a centrare lo spunto decisivo arrivando a tagliare in solitario il traguardo.

Per Vincenzo Risplendente, che è seguito da Paolo Alberati e dal patron Massimiliano De Marco, una vittoria importante che ne conferma il gran talento anche in prospettiva se è vero che nell’albo della Coppa Ascensione figurano grandi campioni come Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti e Damiano Caruso.