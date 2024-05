La finale play off di 1^ Categoria Serradifalco – Noto si giocherà a Mazzarrone e non più a Misterbianco

Il Serradifalco Calcio ha comunicato che la sede in cui si giocherà la partita in programma domenica alle 16, valevole per la finale play off di Prima categoria, è stata modificata. La partita, infatti, si disputerà a Mazzarrone e non più a Misterbianco come precedentemente annunciato.

Di conseguenza, l’evento di prevendita dei biglietti programmato per domani è stato annullato. I biglietti potranno infatti essere acquistati direttamente presso lo stadio di Mazzarrone il giorno della partita.

Il Serradifalco Calcio ha anche spiegato che tale decisione è stata una determinazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). “Le difficoltà che hanno portato a questo cambiamento – si legge in una nota – sono derivate dalle mancate autorizzazioni per il Servizio di Ordine Pubblico necessario per garantire la sicurezza degli spettatori”.