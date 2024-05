Jaguar Land Rover Italia entra nuovamente nelle scuole

(Adnkronos) – Sono i giovani a chiedere azioni concrete in favore di una mobilità sostenibile.

A confermarlo i dati del 9° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, ricerca condotta annualmente da LifeGate su un campione di 800 casi rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, che mostra come il 77% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni vorrebbe fosse incentivato maggiormente l’acquisto di autoveicoli elettrici. “

Jaguar Land Rover Italia, in questo momento di transizione si pone come obiettivo quello di diventare fonte di ispirazione ed educazione delle generazioni future sui temi della sostenibilità e dell’elettrificazione. Vogliamo che la divulgazione sostenibile corretta sia la protagonista del cambiamento in atto: una sfida ambientale e sociale allo stesso tempo che, partendo dai giovani deve coinvolgere tutta la collettività” ha sottolineato Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia.

Da quello che emerge dall'indagine si evidenzia che la GEN Z si conferma vero motore del cambiamento verso una mobilità sostenibile, il 77% dei giovani chiede infatti incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici.

Il progetto è realizzato in collaborazione con LifeGate e nel corso degli incontri saranno coinvolti anche i docenti per contestualizzare il problema ambientale ed un numero selezionato di dipendenti Jaguar Land Rover Italia che in qualità di “tutor per un giorno” interagiranno con i ragazzi rispondendo ai quesiti sulla conversione all’elettrico. Il programma viene valorizzato da un magazine chiamato “Bugie!” che diventa un prezioso strumento per difendersi e contrastare le fake news presenti in rete. Il nuovo manuale è arricchito da una serie di tematiche aggiuntive come crisi climatica, energie rinnovabili, economia circolare, moda sostenibile, agroecologia e tutela della biodiversità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)