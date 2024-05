Incendio a Bolzano, fumo intenso: “Tenere porte e finestre chiuse”

(Adnkronos) – Vasto incendio in via di Mezzo ai Piani a Bolzano. Una grossa nube di fumo si è formata, visibile da anche lontano. "Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre, e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione", si legge nel comunicato della Protezione civile che terrà informata la popolazione anche attraverso un messaggio. Con lle attuali condizioni meteorologiche, la nube di fumo si sta sollevando verticalmente e quindi non rappresenta un pericolo immediato. I vigili del fuoco sono sul posto e l'incendio è sotto controllo. I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione del clima stanno prelevando campioni a titolo precauzionale e li analizzano per verificare la presenza di eventuali residui, in modo da poter dare il via libera. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)