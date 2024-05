Hitachi Vantara presenta il primo report sulla sostenibilità

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, una filiale di Hitachi Ltd, pone in prima linea l'innovazione sostenibile con il lancio del suo primo Report sulla Sostenibilità. Presentato come una pietra miliare per l'azienda, il documento enfatizza l'adesione di Hitachi Vantara ai principi ESG (ambientali, sociali e di governance) e presenta quelle iniziative in corso che sono in grado di promuovere pratiche commerciali responsabili e sostenibili. A quanto evidenziato nel report, Hitachi Vantara mira a trasformare non solo le proprie attività e quelle di relazione con i clienti ma estende i principi che ne informano la sostenibilità anche a quelle dei suoi clienti attraverso l'adozione e l'implementazione di tecnologie innovative. L'azienda si impegna per una società più decarbonizzata, puntando a diventare Carbon Neutral nei propri consumi diretti e indiretti entro il 2030, ponendosi l'obiettivo di aumentare la diversità nei ruoli di leadership per una rappresentanza femminile del 30% entro lo stesso anno. La riduzione delle emissioni di carbonio e il miglioramento dell'efficienza energetica dei suoi prodotti come la tecnologia di archiviazione di dati della compagnia, per esempio, è stata ripensata con il fine di diminuire in modo sostanziale l'impatto ambientale, con soluzioni che riducono il consumo energetico e le emissioni di CO2.

Sheila Rohra, CEO di Hitachi Vantara, ha sottolineato: "Per Hitachi Vantara la sostenibilità non è solo l'ultima tendenza del momento. Siamo seriamente e concretamente impegnati sul fronte della responsabilità ambientale in tutte le nostre attività e soluzioni, inclusi i nostri prodotti di archiviazione ecosostenibili, che integrano una tecnologia all'avanguardia per la riduzione delle emissioni di CO2. Stiamo anche espandendo i nostri impegni per la decarbonizzazione in tutte le nostre attività globali e nella supply chain, ed impieghiamo una gestione intelligente del ciclo di vita dei dati con l'obiettivo di ottimizzare il contributo alla sostenibilità anche per i nostri clienti. Il nostro primo Report sulla Sostenibilità fornisce una panoramica di tutte queste iniziative ed evidenzia l'impegno costante di Hitachi Vantara ad essere una realtà responsabile e socialmente innovativa". Altro snodo fondamentale viene considerato l'ottimizzazione del ciclo di vita dei prodotti: Hitachi Vantara è impegnata nella progettazione sostenibile dei prodotti, nella gestione del fine vita e nella riduzione al minimo dei rifiuti, in linea con i principi dell'economia circolare. I prodotti della piattaforma dati Virtual Storage Platform One sono certificati ENERGY STAR e l'esclusivo processo denominato 'switching automatizzato' dell'azienda riduce il consumo energetico e le emissioni di CO2 del 30-40%. Questa certificazione è indice di un importante contributo alla responsabilità ambientale e di un sostanziale risparmio energetico per i consumatori e le aziende. Nella volontà di estendere anche ai propri clienti le pratiche di buona governance, Hitachi Vantara ha effettuato la migrazione dello storage di BMW Group, un'operazione che ha portato ad una riduzione degli ingombri del 70% e ad una richiesta energetica inferiore dell'80% rispetto a prima della migrazione, rendendo il sistema molto più economico e rispettoso dell'ambiente.

Türk Telekom, azienda turca anch'essa nel settore dell'Information & Communications Technology, ha visto implementare una nuova architettura dati più sostenibile dal punto di vista ambientale, riducendo il totale dell'impronta di carbonio da 23 a 9 cabinet e diminuendo i fabbisogni di energia e raffreddamento di circa il 60%.Mehmet Fatih Bekin, data center and cloud services director di Türk Telekom, ha dichiarato: "Dobbiamo essere certi che i nostri sistemi di archiviazione non contribuiscano a generare colli di bottiglia che potrebbero avere un impatto sulle prestazioni e sull'affidabilità per i nostri clienti. E, cosa altrettanto importante, l'efficienza energetica dei nostri nuovi array VSP non solo è migliore per l'ambiente, ma riduce anche i nostri costi operativi". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)