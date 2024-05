Gp Imola, Verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull in pole position a Imola nel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746. Verstappen, alla settima pole stagionale e alla 39esima della carriera, precede le McLaren di Oscar Piastri, secondo, e di Lando Norris, terzo. Il monegasco Charles Leclerc è quarto in griglia con la Ferrari e chiude la seconda fila. Lo spagnolo Carlos Sainz, quinto, apre la terza fila con l’altra rossa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)