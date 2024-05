Coppa Sicilia Sevens, prima tappa regionale al “M. Tomaselli” di Caltanissetta

Tutto pronto per la Coppa Sicilia Sevens al via sabato 11 maggio con la tappa in programma al “M. Tomaselli” di Caltanissetta che riceverà le formazioni provenienti da tutta l’isola, per quella che si preannuncia come un’autentica giornata di sport e divertimento.

Nissa Rugby pronta all’esordio e che ha lavorato con buona lena per ben figurare. Ancor più motivata, la formazione del presidente Giuseppe Lo Celso, dal fatto di giocare tra le mura amiche all’esordio.

Tutte le formazioni partecipanti ad ogni tappa si sfideranno ed al termine della giornata sarà redatta una classifica

Ogni partita si articolerà in due tempi da 7 minuti ciascuno con 2 minuti di pausa tra un tempo e l’altro e 2 minuti per l’ingresso delle squadre impegnate nella partita successiva. Si farà eccezione solo nel caso in cui una delle due squadre dovesse rientrare immediatamente in campo fissando in 5 minuti la pausa tra una partita e l’altra.

Per ogni vittoria verranno assegnati 2 punti, pareggio 1 punto, sconfitta 0. In caso di parità di punteggio nella classifica della tappa, conterà lo scontro diretto. In caso di ulteriore parità, il numero di mete segnate. In caso di ulteriore parità, la squadra più giovane sarà prima e la più vecchia seconda.

I punti attribuiti a ogni squadra secondo il piazzamento nella classifica della singola tappa saranno i seguenti: o 1° classificato: 20 punti o 2° classificato: 18 punti o 3° classificato: 15 punti o 4° classificato: 10 punti o 5° classificato: 8 punti o 6° classificato: 6 punti o posizioni successive alla 6°: meno un punto dalla posizione precedente o in aggiunta ai precedenti, ciascuna squadra conseguirà un punto per la partecipazione.

La squadra che al termine delle tappe previste risulterà essere la prima nella classifica generale verrà premiata come vincitrice della Coppa Sicilia Sevens per la Stagione 2023/2024; per quanto riguarda le regole di gioco si farà riferimento ai regolamenti World Rugby e FIR, variazioni Sevens; l’attività sarà svolta nel rispetto dei vigenti regolamenti e linee guida federali